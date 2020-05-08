دولي

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد في إسرائيل اليوم الجمعة، إلى 16.409 بعد تشخيص حالات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة أن من بين الإصابات، 77 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 245 حالة وفاة.

في السياق، تعرضت إسرائيل لهجمات "سايبر" عديدة خلال الأيام الأخيرة استهدفت بالأخص مستشفيات ومعاهد بحث ومنظومة فحص (كورونا). 

وأحبطت هيئة السايبر القومية في إسرائيل، جميع هذه الهجمات التي لم تؤد الى أضرار وكانت بمعظمها منخفضة المستوى. 

ونقلت صحيفة (معاريف) عن مصدر مطلع، إن هويات المخترقين متنوعة وتتراوح بين شبان يشعرون بالملل أو عناصر إجرامية او إرهابية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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