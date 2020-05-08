شاهد: إصابة صياد بعيار مطاطي بالرأس برصاص زوارق الاحتلال شمال غزة





وجرى نقل بكر إلى المستشفى، فيما تعرض قارب آخر للمحاصرة، تحت وابل من إطلاق النار.

















ويتعرض الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة، لاعتداءات واعتقالات، شبه يومية من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنأصيب صياد فلسطيني صباح اليوم الجمعة، بعيار مطاطي بالرأس، إثر قيام زوارق الاحتلال الحربية بفتح نيران أسلحتها الرشاشة وفتح مضخات المياه والأعيرة المطاطية، اتجاه مراكب الصيادين، شمال مدينة غزة.ووفق ما نشرت صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة"، عبر موقع (فيسبوك)، فإن الصياد هو ماجد فضل بكر (60 عاماً).