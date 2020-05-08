"الشعبية" توضح حقيقة قرار "مزعوم" للأمين العام أحمد سعدات

أحمد سعدات

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رام الله - دنيا الوطن

نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة، ما يجري تداوله على بعض المواقع من إصدار الأمين العام أحمد سعدات "قرارًا مُلزمًا لقيادة الجبهة الشعبية في الداخل والخارج".



وأكّدت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما يُتداول "ليس أكثر من هراءٍ وفبركة غير بعيدة عن جهات أمنية، أو أطرافٍ تناصب الجبهةَ العداءَ، تتوهم أنها قادرة على خلق بلبلة في صفوف الجبهة وأنصارها".



وعبَرت "الشعبية" عن ثقتها بأن "هكذا أخبار ملفقة ومفضوحة، لا يمكن لها أن تكتسب أي مصداقية، فالجبهة كما يعرفها شعبنا وقواه، تقرر سياساتها ومواقفها بشكل ديمقراطي، كما أنها على ثقة بأن هكذا أخبار زائفة لن تصمد أمام وعي رفاقها وأنصارها".



وختمت الجبهة بدعوة مواقع التواصل الاجتماعي ذات المصداقية بتوخي الحقيقة أولاً، وعدم المساهمة في ترويج الافتراءات، كالتي نُسبت لسعدات، لقطع الطريق على الأهداف الخبيثة من ورائها.