فتح: لن نسمح بإغلاق حسابات الأسرى مهما كلف الأمر





واعتبرت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الأسرى الفلسطينين هم احد المكونات الأساسية لنضال الشعب الفلسطيني التي لا يمكن أن نسمح لأي كان العبث في حقوقهم التي تصرف من أجل أن يعيش ابناؤهم وأسرهم حياة كريمة، ونؤكد الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذي أكد مرارًا وتكرارًا بان هذا الأمر من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التزحزح عنها قيد انمله.



وأضاف حسين حمايل، المتحدث الرسمي باسم الحركة: أن هذه القضية هي قضية الشعب الفلسطيني مجتمعًا ولن تمر، داعياً البنوك الفلسطينية إلى الالتزام بالموقف الوطني دون الالتفات إلى أي من التهديدات والضغوط الاسرائيلية التي تحاول النيل من ثبات وعزيمة الشعب الفلسطيني.



وأكد حمايل بأن هذا الموضوع جاء في هذا الوقت من قبل دولة الاحتلال من اجل خلق بلبله في الشارع الفلسطينى، ولكن صمود ووعي شعبنا سوف يجعل هذه الإجراءات تذهب إلى مزابل الزمن كما ذهب غيرها.





وشدد على أن هذه القضية بحاجة إلى خلق موقف وإجماع وطني من الكل الفلسطيني ولا يهمنا مهما كانت النتائج دون حقوقنا وثوابتنا التي تمثل قضية الأسرى جزءاً أصيلًا فيها.



رام الله - دنيا الوطناستهجنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بعض التصريحات التي صدرت بخصوص هذه قضية حسابات الأسرى في البنوك.