الشرطة بغزة: لم يتم تسجيل حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، إنه لم يتم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، أي حوادث سير.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، تنشط الحركة في ساعات المساء بعد الساعة 5 مساءً خاصة في محيط الأسواق وأماكن التسوق.



وأضافت: "كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي".



رام الله - دنيا الوطن