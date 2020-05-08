احتراق سيارة عسكرية إسرائيلية في أبو ديس إثر قذفها بزجاجات "مولوتوف"



















رام الله - دنيا الوطنألقيت بالقرب من أبو ديس في القدس، صباح اليوم عدة زجاجات "مولوتوف" تجاه مركبة عسكرية، أثناء نشاط لقوات شرطة الحدود الإسرائيلية.وأفاد الناطق باسم "شرطة الحدود الإسرائيلية"، أن نتيجة لذلك فقد احترقت السيارة بالكامل، وانتهى الحادث دون وقوع إصابات.