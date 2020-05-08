صحيفة: عاصفة في قيادة الجيش الإسرائيلي

ترجمة:مؤمن مقداد



أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الجمعة، أن عاصفة تحدث في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وأضافت: أن قائد كلية القيادة والأركان العميد "رافي ميلو" (48 عاماً) الذي يعتبر أحد القادة الجريئين وذوي الخبرة، أبلغ قادته بشكل غير متوقع الجنرال يوئيل ستريك، والجنرال ايتي فيروب أنه قرر الاستقالة من منصبه.





جاء ذلك في أعقاب الحادث أثناء قيادته لفرقة "الجليل" حينما دخل إلى نفق حدودي لـ (حز ب الله) اللبناني في 2019 دون الحصول على موافقة من قادته، وعليه فقد عاقبه رئيس الأركان، أفيف كوخافي بتأجيل ترقيته "بسبب الإهمال وتشكيل خطر على نفسه".





وأضافت الصحيفة: "الآن اعتبر ميلو أن العقوبة شديدة للغاية وأعلن هذا الأسبوع أنه قرر ترك منصبه، وحاول قادته إقناعه بالبقاء ولكنهم فشلوا".



رام الله - دنيا الوطن