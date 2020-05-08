الصين: إصابة جديدة واحدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

انخفاضا من اثنتين في اليوم السابق، سجلت الصين إصابة جديدة واحدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في البلاد يوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج.



كما سجلت 16 حالة جديدة دون أعراض أمس، مقارنة مع ست حالات في اليوم السابق.



وبلغ العدد الإجمالي لإصابات فيروس (كورونا) في الصين، الآن 82886، فيما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.