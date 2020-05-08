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شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: قرار إغلاق حسابات الأسرى بالبنوك مرفوض وانصياع لإرادة الاحتلال

حسين الشيخ: قرار إغلاق حسابات الأسرى بالبنوك مرفوض وانصياع لإرادة الاحتلال
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ فجر اليوم الجمعة: إن قرار إغلاق حسابات الأسرى في البنوك يمس كرامة كل فلسطيني، ومرفوض وهو انصياع لإرادة الاحتلال. 

وأعرب الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن أمنيته بـ "خلق حالة إجماع وطني فلسطيني في حماية أسرانا وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم". 

وقال: "إنهم فخر مجدنا وعزنا الوطني".

وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية، أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك، التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .

وأضاف المتحدث باسم الحكومة في بيان صدر عنه بعد ظهر الخميس، أن الحكومة، تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم، مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي، وليس حلاً فردياً.

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