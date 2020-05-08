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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تبحث مع "الإغاثة الكاثوليكية" مشروعاً بقيمة خمسة ملايين دولار

وزيرة الصحة تبحث مع "الإغاثة الكاثوليكية" مشروعاً بقيمة خمسة ملايين دولار
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مع الممثل العام لخدمات الإغاثة الكاثوليكية في فلسطين، ميشيل ريان، مشروعاً بقيمة خمسة ملايين دولار لدعم الوزارة في مواجهة فيروس (كورونا).

وأطلعت وزيرة الصحة، السيدة ريان، على خطط الحكومة والوزارة وإجراءاتها للحد من انتشار فيروس (كورونا)، إضافة إلى أولويات الوزارة لتضمينها في المشروع الذي تم إقراره، وفق ما نشرت الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك).

وأشادت الكيلة بدعم الإغاثة الكاثوليكية، مؤكدة أهمية تعزيز جميع الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين لمواجهة فيروس (كورونا)، والخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.



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