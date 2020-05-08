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أجواء حارة وجافة وارتفاع ملموس آخر يطرأ على درجات الحرارة

أجواء حارة وجافة وارتفاع ملموس آخر يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار وجافاً حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت: يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، وباردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين يكون الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً،وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ،حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم السبت من خطر:

1-    الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

2-    شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة.

3-    تدني مدى الرؤيا الأفقية .

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-17 20-14 22-13 بيت لحم 29-17 20-14 22-13
رام الله والبيرة 28-16 19-13 21-12 طولكرم 31-20 22-17 24-15
نابلس 30-18 21-15 23-14 قلقيلية 31-20 22-17 24-15
جنين 33-19 25-16 27-15 سلفيت 29-17 20-14 22-13
طوباس 33-19 25-16 27-15 روابي 30-18 21-15 23-14
الخليل 28-16 19-13 21-12 غزه 27-20 21-18 23-16
أريحا 36-22 28-19 30-18 خانيونس 27-20 21-18 23-16
الأغوار الشمالية 34-20 26-17 28-16 رفح 28-20 22-17 24-15

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