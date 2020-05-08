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شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الجهاد الإسلامي": خطوات تنفيذ (صفقة القرن) تمضي بوتيرة متسارعة

قيادي بـ "الجهاد الإسلامي": خطوات تنفيذ (صفقة القرن) تمضي بوتيرة متسارعة
نتنياهو وترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد الإسلامي) في فلسطين د. يوسف الحساينة: إن خطوات تنفيذ (صفقة القرن) التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، ماضية وبوتيرة عالية ومتسارعة.

وأضاف في تصريحات له عبر صفحته الشخصية في (فيسبوك)، الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء من الإدارة الأمريكية وتواطؤ أنظمة التطبيع العربي، يواصل التحضير لتطبيق صفقة خداع العصر (صفقة القرن)، مستغلاً انشغال العالم والمنطقة والشعب الفلسطيني بمكافحة وباء (كورونا).

وحذر الحساينة مما وصفه بـ"تهديدات وجودية، واستحقاقات مصيرية" تتربص بالقضية الفلسطينية، إن لم يتم تدارك الأمور والعمل بشكل متسارع؛ لبناء مشروعنا الوطني على أساس الثوابت الوطنية، مؤكداً أن "الخطر قادم لا محالة، والتاريخ لن يغفر لمن تباطأ أو تخاذل أو تقاعس، في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحصين  قلاعنا النضالية  لنكون على قدر التحدي لمواجهة المؤامرة"، وفق ما نقل موقع حركة (الجهاد) على الانترنت.

وشدد القيادي في حركة الجهاد، على أن معركتنا مع هذا (العدو) المتسلح بكل أدوات القتل والغدر والخداع، طويلة، وأن واجبنا المقدس يقضي بأن نتسلح بالإيمان وبالحق وعدالة قضيتنا، وتعزيز كل ما من شأنه الحفاظ على هويتنا وثوابتنا ومقدساتنا، لأن الحقوق لا تسترد إلاّ بالقوة والوحدة، ولا تستجدى من (العدو الغاصب)، لافتاً إلى أن الأيام القادمة كفيلة بأن تكشف للمخدوعين بوهم "السلام" أنه مشتبهٌ عليهم.

وفي إشارة إلى ضرورة الانسجام ما بين المواقف السياسية والأفعال على الأرض، قال عضو المكتب السياسي لـ (الجهاد)، إن مصداقية أي برنامج سياسي ونضالي تبقى على المحك، ما لم تترجم هذه البرامج لأفعال وخطوات عملية".

وأوضح، أن القوى الممسكة بزمام القرار والسلطة، ستبقى تدور في حلقة مفرغة، وعرضة للابتزاز "الصهيوني" والدولي والإقليمي، ما لم تتحصن بالقرار الشعبي، مؤكداً أن الوطني الغيور والسياسي الصادق لا بد وأن يتسلح بحاضنته الشعبية. 

وشدد الحساينة على  أنه لا مستقبل لأي عمل شعبي ونضالي بدون غزة، لما تمثله من ثقل ووزن نضالي ووطني، باعتبارها أحد أهم الحواضن للمشروع الوطني المقاوم، حيث استحقت وبجدارة أن تكون "خزان الثورة الذي لا ينضب".

 وانتقد القيادي في حركة الجهاد استمرار الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة بحق غزة، حيث لم يلمس أهلنا في غزة المظلومة والمحاصرة أي إجراءات فاعلة وحقيقية تخفف عنه وطأة الظروف الاقتصادية والحياتية، مطالباً بضرورة العمل على إنهاء مظلمة أهل غزة، وإعادة الأمل لهم، كمدخل مهم لاستعادة الوحدة لمواجهة المؤامرة التي تستهدف الوجود الفلسطيني برمّته.

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