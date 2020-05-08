لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد "إغلاق الخرطوم"



وسجل السودان حتى الآن 930 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 52 حالة وفاة.



ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن والدفاع السوداني قرارا نهائيا بشأن الإغلاق في الخرطوم، الجمعة.















رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) عن مصادر، في وقت متأخر الخميس: "إن لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا رفعت اليوم توصية لمجلس الأمن والدفاع بتمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم، لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من الأحد المقبل.