لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد "إغلاق الخرطوم"
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر، في وقت متأخر الخميس: "إن لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا رفعت اليوم توصية لمجلس الأمن والدفاع بتمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم، لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من الأحد المقبل.
وسجل السودان حتى الآن 930 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 52 حالة وفاة.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن والدفاع السوداني قرارا نهائيا بشأن الإغلاق في الخرطوم، الجمعة.
نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر، في وقت متأخر الخميس: "إن لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا رفعت اليوم توصية لمجلس الأمن والدفاع بتمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم، لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من الأحد المقبل.
وسجل السودان حتى الآن 930 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 52 حالة وفاة.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن والدفاع السوداني قرارا نهائيا بشأن الإغلاق في الخرطوم، الجمعة.
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