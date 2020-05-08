شؤون فلسطينية

نقابه الصحفيين تبدأ بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحفيين

نقابه الصحفيين تبدأ بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
بدأت نقابه الصحفيين بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحفيين، بهدف حماية وسائل تواصلهم الاجتماعية وتطوير قدراتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أمس الخميس، في مقر النقابة برام الله.

وأشار نقيب الصحفيين، الى أن هذه الوحدة تهدف لتطوير قدرات الصحفيين ومساعدتهم في حماية حساباتهم الشخصية عبر السوشال ميديا، وأهمها الفيس بوك، وتطوير قدرات الزملاء للتعامل مع هذا العالم المهم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبين نقيب الصحفيين، أن النقابة تبذل كل جهدها لإرجاع حسابات الصحفيين الذين تم إغلاقها من قبل إدارة الفيس بوك بالتعاون مع عدة جهات محلية ودولية.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، وخبير الأمن الرقمي سامي الشيخ، واياد الرفاعي من مركز صدى سوشال للدفاع عن الحقوق الرقمية، والمستشار القانوني للنقابة علاء فريجات، ومدير النقابة يوسف محارمه.

واجمع الحضور على أهمية أن نحمي رسالتنا في ظل سيطرة الاحتلال على التقنية، وحماية الحقوق الرقمية.

أخبار ذات صلة

58 مؤسسة نرويجية حول الحصار على غزة: العقوبة الجماعية جريمة ضد الانسانية

58 مؤسسة نرويجية حول الحصار على غزة: العقوبة الجماعية جريمة ضد الانسانية

اللجنة التنفيذية: سننفذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي إذا أعلنت إسرائيل خطط ضم الضفة

اللجنة التنفيذية: سننفذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي إذا أعلنت إسرائيل خطط ضم الضفة

الرئيس عباس: نواجه (صفقة القرن) وفيروس &#34;كورونا&#34; وتوابعهما

الرئيس عباس: نواجه (صفقة القرن) وفيروس "كورونا" وتوابعهما

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من الأحد سيتم تحويل 800 مليون شيكل للسلطة على دفعات

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من الأحد سيتم تحويل 800 مليون شيكل للسلطة على دفعات

العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات المقدمة ضد الاعتقال الإداري للأسيرين جنازرة وقطيش

العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات المقدمة ضد الاعتقال الإداري للأسيرين جنازرة وقطيش

قناة إسرائيلية: (كابينت) ناقش اليوم صفقة تبادل الأسرى.. وهذا ما طلبته حماس

قناة إسرائيلية: (كابينت) ناقش اليوم صفقة تبادل الأسرى.. وهذا ما طلبته حماس

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

نقابه الصحفيين تبدأ بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحفيين

نقابه الصحفيين تبدأ بتفعيل وحدة دعم أمني ورقمي للصحفيين

العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات المقدمة ضد الاعتقال الإداري للأسيرين جنازرة وقطيش

العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات المقدمة ضد الاعتقال الإداري للأسيرين جنازرة وقطيش

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

محافظ جنين يُطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

محافظ جنين يُطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

مؤسسات الأسرى تُصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

مؤسسات الأسرى تُصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

منوعات

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل &#34;البرنس&#34;؟

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل "البرنس"؟

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

عربي

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد &#34;إغلاق الخرطوم&#34;

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد "إغلاق الخرطوم"

طبيب تعافى من كورونا يوجه تحذيرا &#34;قويا&#34; للمصريين

طبيب تعافى من كورونا يوجه تحذيرا "قويا" للمصريين

شاهد: أردني يلغي رحلة عودته من كندا بعد إصابته بكورونا

شاهد: أردني يلغي رحلة عودته من كندا بعد إصابته بكورونا

شاهد: الكاظمي يتسلم مهامه كرئيس للحكومة العراقية بشكل رسمي

شاهد: الكاظمي يتسلم مهامه كرئيس للحكومة العراقية بشكل رسمي