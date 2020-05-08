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شاهد: أردني يلغي رحلة عودته من كندا بعد إصابته بكورونا

شاهد: أردني يلغي رحلة عودته من كندا بعد إصابته بكورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مواطن أردني مقيم في كندا، أمس الخميس، أن رحلة عودته إلى الأردن ألغيت، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الطالب الأردني محمد العتوم: "كان من المفترض أن أكون على متن الطائرة المتجهة اليوم من مونتريال الكندية إلى العاصمة عمان"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "شعرت بأعراض خفيفة وذهبت للفحص وتبين إصابتي بفيروس كورونا، ما ألغى عودتي إلى الأردن".

ودعا العتوم جميع الطلاب والمواطنين في كافة بقاع الأرض، والراغبين بالعودة إلى بلادهم، لإجراء الفحوص اللازمة عند الشعور بإعراض الرشح والإنفلونزا، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أن السفارة تتابع حالته الصحية، وكذلك السلطات الصحية في مدينة مونتريال، وأن حالته الصحية شبه مستقرة، وأنه يعاني من أعراض خفيفة للمرض.


 

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