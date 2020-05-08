إيران: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بلدة دماوند في محافظة طهران

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس الخميس، بلدة دماوند في محافظة طهران الايرانية، بحسب ما أفاد به موقع (روسيا اليوم).



وأكد الموقع، أن الزلزال ضرب بلدة دماوند في محافظة طهران، والتي تبعد عن العاصمة بـ58 كلم، وأنه كان على عمق 7 كلم.



وأشار إلى أن سكان العاصمة طهران خرجوا إلى الشوارع تخوفا من هزة أرضية جديدة، قائلا: "إن سكان مدن قم وقزوين وبابل وبابلسر، شعروا بالزلزال".



وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني كريم همتي، إرسال خمس فرق إنقاذ إلى بلدة دماوند شرق العاصمة طهران مركز الزلزال، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية.



ودعت قيادة شرطة طهران سكان العاصمة إلى "الهدوء ومتابعة الأخبار عبر الجهات الرسمية وعدم الاهتمام بالشائعات".



وطالب وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي حاكم طهران أنوشيروان محسني بندبي، ورئيس منظمة الطوارئ، بالاطلاع على أي خسائر ناجمة عن الزلزال وتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين.



بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبی خالدي: "الزلزال أحدث تشققات في بعض المنازل في منطقة الزلزال"، مشيرا إلى أن "5 مشافي في العاصمة طهران في حالة تأهب".



وضرب زلزال الأحد الماضي، وبقوة 5.9 على مقياس ريختر، محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وهو الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة.



وقال مدير الطوارئ في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمالي غربي البلاد، مركز وقوع الزلزال، إن "43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة".



وأشار، إلى أن نسبة الأضرار المادية ما بين 10 % إلى 100 %، ولم يسجل مقتل أي شخص، لكن هناك تقارير أفادت بوقوع إصابات.