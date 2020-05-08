الحكومة المصرية تتجه لفرض ارتداء الكمامة وعقوبة للمخالفين

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولن تستمر فى الإغلاق.





وأضاف سعد، وفق (روسيا اليوم): "نحن كان لدينا بُعد نظر فى ذلك عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئى".



وأشار إلى أن المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجى سيكون إجبارياً فيها ارتداء الكمامات، ومن لم يرتدى الكمامات ستوقع عليه العقوبة".



ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة، عندما العودة للحياة تدريجياً خلال الفترة المقبلة.





رام الله - دنيا الوطن