دولي

باريس تستثني المسلمين من قرار فتح دور العبادة

باريس تستثني المسلمين من قرار فتح دور العبادة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عميد المسجد الكبير في باريس شمس الدين حفيظ، عن استيائه واستنكاره "إقصاء" المسلمين، بعد أن قالت الحكومة إنها تدرس إمكانية السماح بالتجمعات الدينية ابتداء من نهاية شهر مايو.

وقال حفيظ إن الحكومة الفرنسية اختارت تاريخا يحترم أعياد المسيحيين واليهود، ولم تأخذ بعين الاعتبار أعياد المسلمين الفرنسيين، حيث لوح باللجوء إلى القضاء بتهم التمييز في المعاملة، وفق (روسيا اليوم). 

وكانت الحكومة الفرنسية صارمة منذ بداية إعلان الحجر الصحي مؤكدة أن دور العبادة والتجمعات الدينية ستبقى ممنوعة حتى 2 حزيران/يونيو، غير أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أكد في خطابه الأخير أمام مجلس الشيوخ على أهمية الرابط الروحي للمتدينين في هذه الفترة العصيبة. 

وقال إن الحكومة تدرس إمكانية السماح بالتجمعات الدينية ابتداء من نهاية شهر مايو، حيث تحتفل عدة ديانات بأعياد مختلفة، مثل عيد العنصرة في فترة الفصح لدى المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت، وأيضا عيد الشفوعوت أو الأسابيع لدى اليهود.

وأوضح حفيظ أن السلطات المسؤولة عن شؤون المسلمين الدينية في فرنسا كانت سباقة، وقررت غلق المساجد وعدم إقامة صلاة الجماعة، ومنذ بداية شهر رمضان تجاوب المسلمون مع التعليمات الصحية وامتنعوا عن إقامة صلوات التراويح، وبالتالي سيكون من الصعب عليهم أن يتفهموا السماح لبقية الأديان بالصلاة والتجمع في أعيادهم.

أخبار ذات صلة

إيران: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بلدة دماوند في محافظة طهران

إيران: زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بلدة دماوند في محافظة طهران

الصحة العالمية: كورونا قد يقتل 190 ألفا بإفريقيا حال لم يتم كبحه

الصحة العالمية: كورونا قد يقتل 190 ألفا بإفريقيا حال لم يتم كبحه

الكرملين: بوتين وترامب بحثا التعاون في مواجهة فيروس كورونا

الكرملين: بوتين وترامب بحثا التعاون في مواجهة فيروس كورونا

الصحة الفرنسية تُسجّل أدنى نسبة وفيات بفيروس (كورونا) منذ أربعة أيام

الصحة الفرنسية تُسجّل أدنى نسبة وفيات بفيروس (كورونا) منذ أربعة أيام

إيران: الاشتباه بإصابة 30 طفلاً بفيروس (كورونا) بمدينة الأهواز

إيران: الاشتباه بإصابة 30 طفلاً بفيروس (كورونا) بمدينة الأهواز

الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لفيروس (كورونا) قبل عام 2021

الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لفيروس (كورونا) قبل عام 2021

لنشر الفيروس عمداً.. أمريكيون يقيمون (حفلات كوفيد- 19) بواشنطن

لنشر الفيروس عمداً.. أمريكيون يقيمون (حفلات كوفيد- 19) بواشنطن

البيت الأبيض يُؤكد إصابة موظف بـ (كورونا) ويكشف &#34;حالة ترامب&#34;

البيت الأبيض يُؤكد إصابة موظف بـ (كورونا) ويكشف "حالة ترامب"

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات المقدمة ضد الاعتقال الإداري للأسيرين جنازرة وقطيش

العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات المقدمة ضد الاعتقال الإداري للأسيرين جنازرة وقطيش

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

محافظ جنين يُطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

محافظ جنين يُطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

مؤسسات الأسرى تُصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

مؤسسات الأسرى تُصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

شاهد: رئيس الوزراء يتفقد العديد من أقسام وزارة الصحة والمختبر المركزي

شاهد: رئيس الوزراء يتفقد العديد من أقسام وزارة الصحة والمختبر المركزي

منوعات

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل &#34;البرنس&#34;؟

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل "البرنس"؟

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

عربي

شاهد: الكاظمي يتسلم مهامه كرئيس للحكومة العراقية بشكل رسمي

شاهد: الكاظمي يتسلم مهامه كرئيس للحكومة العراقية بشكل رسمي

الأردن يُسجّل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يُسجّل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 393 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة و1887 متعافٍ

الصحة المصرية: تسجيل 393 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة و1887 متعافٍ

تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن