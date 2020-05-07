شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من الأحد سيتم تحويل 800 مليون شيكل للسلطة على دفعات

صحيفة إسرائيلية: بدءاً من الأحد سيتم تحويل 800 مليون شيكل للسلطة على دفعات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أنه بدءاً من يوم الأحد المقبل، سيتم تحويل مبلغ 800 مليون شيكل للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، إلى أن عملية تحويل المبلغ، ستتم على دفعات.

وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، بحجة أنها مخصصة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.

بدورها، رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية، عدة مرات، استلام أموال المقاصة منقوصة، والتي كانت تحولها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

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