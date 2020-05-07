العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات المقدمة ضد الاعتقال الإداري للأسيرين جنازرة وقطيش

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الالتماسات المقدمة من قبل الطاقم القانوني بالهيئة، ضد اوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق الأسيرين سامي جنازرة، وثائر قطيش.



ولفتت الهيئة، إلى أن الأسير سامي محمد شعبان جنازرة (47 عاماً)، من مخيم الفوار جنوب الخليل، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أعادت اعتقاله بتاريخ 16/9/2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء، جدد له الاحتلال لمرة ثانية اعتقاله الإداري لأربعة شهور أخرى.



وقالت: إن الأسير ثائر قطيش من بلدة عتيل قضاء طولكرم، كان قد اعتقل بتاريخ 16/7/2019 من منزله بعد أن داهمته قوات الاحتلال، وقامت بتحطيم محتوياته، وأصدرت بحقه قراراً بالاعتقال الإداري لستة أشهر، وبعد ذلك قامت بتجديده لأربعة أشهر أخرى.