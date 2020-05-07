الصحة الفرنسية تُسجّل أدنى نسبة وفيات بفيروس (كورونا) منذ أربعة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، أدنى نسبة ارتفاع للحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس (كورونا) منذ 4 أيام.



وتشير بيانات الوزارة، إلى وفاة 178 شخصاً بسبب الفيروس اليوم، ما يشكل ارتفاعاً نسبته 0.7% بالمقارنة مع حصيلة أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25987 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت وزارة الصحة: "إن عدد الأشخاص في غرف العناية المركزة، انخفض بواقع 186 شخصاً أو 5.9%، ليصل إلى 2961 شخصاً".



وانخفض عدد المصابين في العناية المركزة إلى ما دون الـ 3 آلاف لأول مرة منذ 25 آذار/ مارس الماضي، كما انخفض هذا العدد إلى أكثر من النصف بالمقارنة مع العدد الأقصى، الذي تم تسجيله في 8 نيسان/ أبريل، حين كان 7148 مصاباً بـ (كورونا) في غرف العناية المركزة.



بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المستشفيات من 23983 شخصاً أمس، إلى 23208 أشخاص اليوم، علماً بأن هذا الانخفاض، يستمر دون انقطاع منذ 3 أسابيع.