قناة إسرائيلية: (كابينت) ناقش اليوم صفقة تبادل الأسرى.. وهذا ما طلبته حماس

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (كابينت)، مساء اليوم الخميس، جلسة استمرت ثلاث ساعات، وذلك لمناقشة ملف صفقة تبادل الأسرى مع حركة (حماس).



وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الجلسة تركزت حول مناقشة المفاوضات مع حركة (حماس)، عبر الوسطاء حول صفقة تبادل أسرى محتملة.



ونقلت القناة عن مصادر، أن حركة حماس، طلبت بتزويدها بقوائم محدثة للأسرى الفلسطينيين.



وكان يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، قد طرح مبادرة، قبل عدة أسابيع، تقضي باستعداد حركته لتقدم تنازلات جزئية، مقابل الإفراج عن الأسرى كبار السن والأطفال، والمرضى.



بدوره، أعطى نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، الضوء الأخضر لمنسق شؤون الأسرى الإسرائيليين المفقودين، للبدء بالمفاوضات حول صفقة تبادل أسرى مع حركة (حماس).