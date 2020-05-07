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شاهد: أغرب طريقة للمصريين في استقبال متعافٍ من فيروس (كورونا)

شاهد: أغرب طريقة للمصريين في استقبال متعافٍ من فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام مصرية، فيديو من مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، للحظة استقبال أهالي إحدى المناطق لمتعافٍ من فيروس (كورونا) بطريقة غريبة.

وتظهر في الفيديو مجموعة كبيرة من أهالي المنطقة والأطفال في تجمع خطير، يحتفلون بعودة الرجل المتعافي من الفيروس، حيث قاموا بإشعال النيران، واستخدام الطبل والزمامير.

ويشكل هذا الاحتفال خطراً كبيراً على صحة المتواجدين، حيث يزيد من خطر الإصابة بالفيروس، بسبب الاقتراب والتلامس بينهم.

 

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