شؤون فلسطينية

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس المجلس الفلسطيني الاقتصادي العالمي، الدكتور عدنان مجلي أن التهديدات الإسرائيلية للمصارف الفلسطينية من أجل وقف رواتب الأسرى والمحررين تهديد خطير يستوجب اتخاذ مواقف سريعة ووطنية لمواجهته .

ودعا الدكتور مجلي، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى خطوات عملية من القيادة الفلسطينية ومواقف وطنية من المصارف والبنوك بشكل جماعي، والشارع الفلسطيني للتحرك بخطوات سريعة للضغط على كل الأطراف لضمان حق الأسرى المحررين في مستحقاتهم المالية من خلال مؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الخطوات الإعلامية مثل تشكيل لجان وعقد مشاورات هي أوهام تضيع الوقت، داعيا للبحث عن وسائل توقف الخطوة من خلال الضغط على الاحتلال.

كما دعا إلى وضع خطة وطنية عملية لمواجهة الحملة الاسرائيلية على الأسرى وعائلاتهم، والى تشكيل غطاء لحماية البنوك من الإجراءات الاحتلالية والقضائية المحتملة في دول العالم.

واقترح رئيس المجلس أن يكون هناك خطط بديلة لمواجهة القرار الإسرائيلي الذي يزيد الضغط على القطاع الاقتصادي الفلسطيني، ويستغل سيطرته والاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية لتنفيذ قراراته الظالمة بحق من ضحوا بحريتهم ليعيش الشعب الفلسطيني بهذه الحرية .

وأضاف مجلي: "هذه قضية وطنية ويجب مواجهتها بصورة جماعية وطنية وعلى نحو يوفر استمرار الحياة الكريمة لأسرانا  وعائلتهم ويحمي البنوك والقطاع المصرفي من الاحتلال وإجراءاته الخبيثة”.

أخبار ذات صلة

اشتية: ذهبنا إلى التخفيف دون الإجحاف بالإجراءات الصحية

اشتية: ذهبنا إلى التخفيف دون الإجحاف بالإجراءات الصحية

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

محافظ جنين يطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

محافظ جنين يطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

مؤسسات الأسرى تصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

مؤسسات الأسرى تصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

شاهد: رئيس الوزراء يتفقد العديد من أقسام وزارة الصحة والمختبر المركزي

شاهد: رئيس الوزراء يتفقد العديد من أقسام وزارة الصحة والمختبر المركزي

طالع الرابط.. داخلية غزة توضح آلية تسجيل العالقين في مصر

طالع الرابط.. داخلية غزة توضح آلية تسجيل العالقين في مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى

مجلي يدعو لخطط بديلة لمواجهة ضغوط الاحتلال على البنوك لوقف رواتب الأسرى

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

محافظ جنين يطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

محافظ جنين يطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

مؤسسات الأسرى تصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

مؤسسات الأسرى تصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

شاهد: رئيس الوزراء يتفقد العديد من أقسام وزارة الصحة والمختبر المركزي

شاهد: رئيس الوزراء يتفقد العديد من أقسام وزارة الصحة والمختبر المركزي

اشتية يشكل لجنة لدراسة الرد على ضغوطات الاحتلال على البنوك بشأن حسابات الأسرى

اشتية يشكل لجنة لدراسة الرد على ضغوطات الاحتلال على البنوك بشأن حسابات الأسرى

سلطات الاحتلال تفرج عن اللواء النتشة وتسلمه استدعاءً لمراجعة المخابرات

سلطات الاحتلال تفرج عن اللواء النتشة وتسلمه استدعاءً لمراجعة المخابرات

منوعات

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل &#34;البرنس&#34;؟

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل "البرنس"؟

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 393 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة و1887 متعافٍ

الصحة المصرية: تسجيل 393 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة و1887 متعافٍ

تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

(كورونا) يواصل انتشاره في السودان

(كورونا) يواصل انتشاره في السودان

مستشار السيسي: يجب التعايش مع فيروس (كورونا)

مستشار السيسي: يجب التعايش مع فيروس (كورونا)