عربي

الأردن تُسجل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن تُسجل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة المفرق اليوم الخميس، ليصبح اجمالي عدد الاصابات 484 حالة.

وأشار الجابر، وفق وكالة الأنباء (وفا)، إلى تسجيل أربع حالات شفاء ليرتفع الاجمالي الى 381 حالة.

وأشار إلى أن كافة الاصابات أقرباء للمصاب، وتم عزل المنطقة وسيتم يوم غد توجيه 14 فرقة لعمل فحوصات للمواطنين في محافظة المفرق لرصد أي حالات لم يتم الكشف عنها، وسيبقى الحجر لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اصابة.

وأكد وزير الصحة الأردني، إعداد موقع لحجر السائقين على حدود العمري، نظراً لعدم جدوى الحجر المنزلي.

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