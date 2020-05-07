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الصحة المصرية: تسجيل 393 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة و1887 متعافٍ

الصحة المصرية: تسجيل 393 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة و1887 متعافٍ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزارة الصحة المصرية، في بيان، الخميس، أنه تم تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1887 شخصا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2378 حالة من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 1887 شخصا.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و482 حالة وفاة.

وقال مجاهد: "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات (لمواجهة تفشي الفيروس) ومتابعة الموقف أولا بأول... واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تمديد العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخففت مصر القيود، المفروضة للحد من تفشي الفيروس، خلال شهر رمضان وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها وقلصت مدة حظر التجول.

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