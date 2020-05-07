شؤون فلسطينية

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية

بيان مهم لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة بشأن خطة الضم الإسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بطاركة ورؤساء كنائس الأراضي المقدسة، بياناً صحفياً حول مخططات الضم أحادية الجانب الإسرائيلية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

نتيجةً لحالة الركود في عملية السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ظهرت مؤخراً مجموعة من المخططات الإسرائيلية أحادية الجانب تهدف الى ضم أراضي في الضفة الغربية، وهذه المخططات مدعومة بشكل رئيسي من قبل أحزاب يمينية، مما يثير أسئلة خطيرة وكارثية حول جدوى أي اتفاق سلمي مستقبلي لإنهاء هذا الصراع طويل الأمد الذي لا يزال يتسبب في فقدان العديد من الأرواح البريئة كجزء من حلقة مفرغة من المأساة الإنسانية والظلم.

إن مجلس بطاركة ورؤساء كنائس الأرضي المقدسة ينظر بقلق عميق إلى خطط الضم هذه، ويدعو دولة إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الأحادية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى فقدان أي أمل متبقٍ في نجاح أي عملية سلام مستقبلية. ويدعو المجلس أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الرد على مخططات الضم الأحادية هذه بمبادرة سلام محددة زمنيا وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، وذلك بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في هذا الجزء من العالم الذي تعتبره الديانات الإبراهيمية الثلاثة مقدساً.

كما ندعو منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، إلى حل نزاعاتها الداخلية، وأي نزاعات مع الفصائل الأخرى التي ليست تحت مظلتها، من أجل ايجاد جبهة موحدة مكرسة لتحقيق السلام، وبناء دولة قابلة للحياة تقوم على التعددية والقيم الديمقراطية.

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