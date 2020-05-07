رسمياً.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كلّف مساء اليوم الخميس، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود بتشكيل الحكومة الجديدة، بشكل رسمي.



جاء ذلك، بعد أن أوصى زعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس بتكليف بينامي نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق القناة الإسرائيلية.



ووقع 72 عضواً بالكنيست الإسرائيلي بينهم غانتس على التوصية الخاصة بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي يمنحه 72 عضواً بالكنيست ويمكنه من المصادقة على تشكيلها.





وفي وقت سابق، توصل نتنياهو وغانتس إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية لثلاث سنوات تكون رئاستها بالتناوب بينهما، على أن يبدأ نتنياهو الفترة الأولى والتي تمتد لسنة ونصف.



وتسلم ريفلين، عصر اليوم طلبا شمل توقيع 72 عضو كنيست بنقل التكليف بتشكيل حكومة إسرائيلية إلى نتنياهو، وذلك قبل ساعات على انتهاء مدة الـ21 يوما التي كان قد منحها للكنيست للتوافق على أحد أعضائه لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة.



رام الله - دنيا الوطن