تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة المفرق اليوم الخميس، ليصبح اجمالي عدد الاصابات 484 حالة.



كما أعلن جابر، بحسب ما نقلت صحيفة (الغد)، عن تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع الاجمالي الى 381 حالة.



ولفت إلى أن كافة الاصابات أقرباء للمصاب، وتم عزل المنطقة وسيتم يوم غد توجيه 14 فرقة لعمل فحوصات للمواطنين في محافظة المفرق لرصد أي حالات لم يتم الكشف عنها، وسيبقى الحجر لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اصابة.



وأكد وزير الصحة الأردني، إعداد موقع لحجر السائقين على حدود العمري، نظراً لعدم جدوى الحجر المنزلي.