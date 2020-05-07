دولي

فرنسا تعلن الشروع بتخفيف إجراءات الحجر الصحي بدءاً من الاثنين المقبل

فرنسا تعلن الشروع بتخفيف إجراءات الحجر الصحي بدءاً من الاثنين المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، ادوار فيليب اليوم الخميس، أن بلاده ستشرع في تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بدءاً من يوم الاثنين، 11 آيار/مايو الجاري.

وأضاف في كلمة له أن الحكومة تعمل لإعادة عجلة الحياة الطبيعية في البلاد مع احترام الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا).

وأشار فيليب إلى أن إجراءات تخفيف الإغلاق، لا تشمل فتح الحدائق العامة والمدارس والمقاهي، حيث أن بعض المناطق الفرنسية تشهد تفشيا لفيروس (كورونا).

وأعلن أن رفع الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس (كورونا) سيبدأ بشكل تدريجي في 11 من الشهر الجاري. 

وأوضح أن منطقتين في البلاد، لا تزالان مهددتين بانتشار الفيروس، وهي مايوت وباريس وضواحيها، لذلك ستظل المؤسسات التعليمية والحدائق مغلقة بهما.

وأوصى رئيس الحكومة الفرنسية الأشخاص المهددين بالإصابة، وتحديدا المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، بمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الرغم من تخفيف الحجر الصحي.

وقال فيليب إنه بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالوباء: "ليس هناك فرض حجر صحي" لكن يجب الالتزام "بقواعد الحذر"، معتبرا أن الوسيلة الوحيدة اليوم لعدم الإصابة اليوم بالفيروس هي "الحماية"، في غياب دواء ولقاح ضد الفيروس في الوقت الحالي.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن حكومته تحاول "التوفيق بين ضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية واحترام كل الاحتياطات التي ستمنع عودة انتشار الوباء".

وسيعود بموجب رفع الحجر الاثنين المقبل التلاميذ إلى المدارس، كما دعت الحكومة إلى مواصلة العمل عن بعد، لتفادي الاكتظاظ في وسائل المواصلات، التي ستشهد بدورها عددا من التعديلات، حتى تسمح بتطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي، وفرضت الحكومة على مستخدميها ارتداء الكمامات، وستفرض غرامات على المخالفين منهم، وفق ما نقل موقع (فرانس برس).

وسجلت فرنسا أمس الأربعاء، 278 وفاة إضافية بالفيروس الفتاك، وسط انخفاض حالات العناية المركزة، ليرتفع عدد ضحايا (كورونا) في البلاد إلى 25809 حالات منذ الأول من آذار/مارس.

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