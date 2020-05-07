(كنيست) يوافق بالأغلبية على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

فوّض 72 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، حيث قدموا الطلب إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.



وقال موقع (واللا): قدّمت الأحزاب الإسرائيلية 72 توصية للرئيس رؤوفين ريفلين بتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، وهي الليكود، أزرق أبيض، شاس، يهودت هتوراة، حزب العمل، وبيني غانتس كنائب لرئيس الوزراء، عدا حزب اليمين الجديد".



ووافق الكنيست، الخميس الماضي، على "التناوب" بين نتنياهو وغانتس في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.



وكانت اللجنة الخاصة في الكنيست الإسرائيلية لتعديل القانون الأساسي، صادقت على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).