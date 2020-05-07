(كورونا) يواصل انتشاره في السودان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، بتسجيل 78 أصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال اليوم الماضي.



ووفق وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فقد بيّنت وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بلغ 930، فيما وصل عدد الوفيات إلى 52، مع تماثل ما مجموعه 92 شخصا للشفاء.



كما تم تسجيل معظم الإصابات (794) في ولاية الخرطوم، التي شهدت أيضا 10 من إجمالي حالات الوفاة.



وكانت حصيلة اليوم السابق في البلاد 74 إصابة، و4 وفيات، حسب بيانات وزارة الصحة.