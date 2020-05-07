عربي

(كورونا) يواصل انتشاره في السودان

(كورونا) يواصل انتشاره في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، بتسجيل 78 أصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال اليوم الماضي.

ووفق وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فقد بيّنت وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بلغ 930، فيما وصل عدد الوفيات إلى 52، مع تماثل ما مجموعه 92 شخصا للشفاء.

كما تم تسجيل معظم الإصابات (794) في ولاية الخرطوم، التي شهدت أيضا 10 من إجمالي حالات الوفاة.

وكانت حصيلة اليوم السابق في البلاد 74 إصابة، و4 وفيات، حسب بيانات وزارة الصحة.

أخبار ذات صلة

تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الإمارات: رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا

الإمارات: رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا

مستشار السيسي: يجب التعايش مع فيروس (كورونا)

مستشار السيسي: يجب التعايش مع فيروس (كورونا)

ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات (كورونا) في لبنان

ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات (كورونا) في لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. السعودية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بإصابات (كورونا)

لليوم الثاني على التوالي.. السعودية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بإصابات (كورونا)

مصر تصدر بيانًا بعد تخفيض السعودية لأجور العمال

مصر تصدر بيانًا بعد تخفيض السعودية لأجور العمال

مصر تُصدر قراراً جديداً بشأن العمل بحظر التجول الليلي لمكافحة (كورونا)

مصر تُصدر قراراً جديداً بشأن العمل بحظر التجول الليلي لمكافحة (كورونا)

الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)

الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

البرغوثي: وزراء وبرلمانيون سابقون وقادة سويديون يطالبون الدول الأروبية بفرض عقوبات على إسرائيل

محافظ جنين يطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

محافظ جنين يطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون

مؤسسات الأسرى تصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

مؤسسات الأسرى تصدر موقفاً بشأن قرار الاحتلال بملاحقة مخصصات عائلات الأسرى بالبنوك

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة

"الاقتصاد" تحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة

طالع: التقرير اليومي لـ &#34;الخارجية&#34; بشأن وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

طالع: التقرير اليومي لـ "الخارجية" بشأن وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

البزم: &#34;معبر رفح&#34; مغلق باتجاه المغادرة ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين حاليًا

البزم: "معبر رفح" مغلق باتجاه المغادرة ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين حاليًا

أبو بكر: الدفاع عن حقوق الأسرى واجب والتزام وطني

أبو بكر: الدفاع عن حقوق الأسرى واجب والتزام وطني

منوعات

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل &#34;البرنس&#34;؟

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل "البرنس"؟

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

عربي

تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

(كورونا) يواصل انتشاره في السودان

(كورونا) يواصل انتشاره في السودان

مستشار السيسي: يجب التعايش مع فيروس (كورونا)

مستشار السيسي: يجب التعايش مع فيروس (كورونا)

ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات (كورونا) في لبنان

ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات (كورونا) في لبنان