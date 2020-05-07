الإمارات: رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا

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رام الله - دنيا الوطن

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون شهر رمضان لهذا العام 30 يوما، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اتفاق بين أغلب الدول العربية على غرة شهر شوال.



وبحسب صحيفة (الإمارات اليوم) فقد قال الجروان: إن "هلال شهر شوال لهذا العام سيولد يوم الجمعة في الـ22 من مايو 2020، الساعة 21:39، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت، ليكون الأحد 24 آيار/ مايو 2020، غرة شهر شوال، وبهذا من المتوقع أن يكمل شهر رمضان 30 يوما".



وقال: إنه "عادة يستمر شهر رمضان (وأي شهر في التقويم الهجري) قرابة ثلاث سنوات في الشهر الميلادي ذاته، لذا من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 13 أبريل من عام 2021، وفي العام 2022 سيكون في الثاني من شهر أبريل".



وتوقع الجروان اتفاق أغلب الدول العربية على غرة شوال، لأن "عمر الهلال وقت الغروب مساء السبت 23 مايو، أكبر من 20 ساعة في أغلب الدول العربية".



وأضاف: "القمر سيكتمل في 14 رمضان، مساء الخميس السابع من آيار/ مايو، في الساعة 14:45 بتوقيت الإمارات".