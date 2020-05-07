مستشار السيسي: يجب التعايش مع فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، أن فيروس (كورونا) معروف منذ القدم أنه أحد الفيروسات التي تسبب التهابات ومشكلات في الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أنه مثل أي فيروس موجود معنا في الحياة، ويجب التعايش معه.



ووفق (بوابة الأهرام) فقد قال تاج الدين: إن "كل فترة تظهر سلالة جديدة للفيروس مثله مثل الأنفلونزا الموسمية، الذي يتطور كل عام عما قبله"، مضيفا: "فيروس (كورونا) موجود منذ سنوات عديدة وأصيب به أشخاص في عامي 2003 و2014، لكن السلالة التي ظهرت في نهاية عام 2019 هي سلالة جديدة وشرسة، ولا توجد أية مقاومة لها حتى الآن لعدم وجود أجسام مضادة في جسم الإنسان لتلك السلالة".



وأضاف: "السلالة الحالية من الفيروس ستضعف مع الوقت، وقد يكون هناك تطعيم لها أو دواء للعلاج منها".



وقال مستشار السيسي: "تلك الفترة يوجد نشاط للفيروس ولذلك يجب اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بشكل مستمر"، مؤكدا أن 85 في المئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون أعراضها بسيطة جدا ويمكن أن لا تظهر عليهم أعراض.