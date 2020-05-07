محافظ جنين يطالب أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون





وتابع: "نحن نتفهم مطالبكم والضرر الذي لحق بكم جراء جائحة (كورونا)، لكننا لا نتفهم دعواتكم للتجمع أمام المحافظة وهذه الوقفه غير مصرح بها، وهي مخالفه للقانون ومخالفة للتدابير الوقائيه المتبعة".





رام الله - دنيا الوطنطالب محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الخميس، أصحاب المقاهي بعدم التجمهر ومخالفة التعليمات والقانون.وأضاف الرجوب في بيان صحفي، "أننا نطالب أصحاب المقاهي الانتظار وعدم التجمهر ومخالفة التعليمات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).