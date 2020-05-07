طالع الرابط.. داخلية غزة توضح آلية تسجيل العالقين في مصر

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية في قطاع غزة، المواطنين العالقين في جمهورية مصر، إلى تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المُدرج أدناه؛ من أجل تسهيل دخولهم خلال الأيام المقبلة، عبر معبر رفح.ودعت الهيئة، وفق موقع الداخلية الإلكتروني لضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المذكورة في رابط التسجيل، ومراعاة الدقة في البيانات؛ حرصاً على إتمام الإجراءات دون أية أضرار.وأكدت أن رابط التسجيل سيبقى مُفعلاً على الدوام خلال المرحلة المقبلة؛ لتسجيل أية أعداد جديدة من العالقين خارج القطاع مستقبلاً.وأشارت إلى أن معبر رفح سيبقى مغلقاً في اتجاه المغادرة، ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين في المرحلة المقبلة؛ لذلك عليهم مراعاة ذلك في ارتباطاتهم وأعمالهم؛ كي لا يقعوا تحت ضغوطات مصالحهم وحاجاتهم خارج القطاع، وخاصة الطلبة أو المرتبطين بأعمالهم.في حين سيخضع جميع العائدين إلى غزة للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.