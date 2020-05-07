ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات (كورونا) في لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بتسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات التي شهدت استقرارا الأسبوع الماضي.



وأكدت الوزارة اللبنانية، وفق (الوكالة الوطنية للإعلام) أنه تم تسجيل 33 إصابة بين الوافدين إلى لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وإصابة واحدة بين المقيمين، مقارنة مع 9 إصابات في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 784.



وأشارت إلى أنها لم تسجل خلال الساعات الماضية أي حالة وفاة بالفيروس، وبالتالي فإن إجمالي عدد الوفيات استقر عند 25.



ووصل عدد حالات الشفاء إلى 220، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.