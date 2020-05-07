(أزرق أبيض) يجمع توقيعات لصالح تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ حزب (أزرق أبيض) بجمع توقيعات من أعضاء كنيست من أجل تفويض الرئيس رؤوفين ريفلين لنتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



ووفق ما نقل موقع (عكا)، فإن أحزاب الكتلة اليمينية جمعوا التوقيعات الليلة الماضية لصالح نتنياهو الذي في طريقه بالفعل لتشكيل حكومة بالتناوب مع زعيم (أزرق أبيض) بيني غانتس.



وأوضحت أن حزب اليمين الجديد رفض التوقيع على العريضة التي تطالب بتفويض نتنياهو نظراً لصعوبات وخلافات تفاوضية معه.



ومن المتوقع أن يكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن ردت المحكمة العليا الليلة الماضية الالتماسات التي قدمت إليها ضد الاتفاق وضد التفويض.