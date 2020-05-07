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دولي

متظاهرون إسرائيليون يرفضون تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة

متظاهرون إسرائيليون يرفضون تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر العشرات من النشطاء اليساريين في إسرائيل، أمام بوابة مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع بلفور في القدس.

 وحسب القناة السابعة، قال المتظاهرون: إن "المدعى عليه نتنياهو سيشكل حكومة للأسف رغم أنه فاسد"، في ضوء توقيع أعضاء أزرق أبيض على توصية للرئيس لتفويض نتنياهو.

 وأضاف المتظاهرون: "لا يمكن أن يكون المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في الحكومة، إنه انتهاك أخلاقي وتشويه لشكل إسرائيل".

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