متظاهرون إسرائيليون يرفضون تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر العشرات من النشطاء اليساريين في إسرائيل، أمام بوابة مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع بلفور في القدس.
وحسب القناة السابعة، قال المتظاهرون: إن "المدعى عليه نتنياهو سيشكل حكومة للأسف رغم أنه فاسد"، في ضوء توقيع أعضاء أزرق أبيض على توصية للرئيس لتفويض نتنياهو.
وأضاف المتظاهرون: "لا يمكن أن يكون المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في الحكومة، إنه انتهاك أخلاقي وتشويه لشكل إسرائيل".
تظاهر العشرات من النشطاء اليساريين في إسرائيل، أمام بوابة مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع بلفور في القدس.
وحسب القناة السابعة، قال المتظاهرون: إن "المدعى عليه نتنياهو سيشكل حكومة للأسف رغم أنه فاسد"، في ضوء توقيع أعضاء أزرق أبيض على توصية للرئيس لتفويض نتنياهو.
وأضاف المتظاهرون: "لا يمكن أن يكون المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في الحكومة، إنه انتهاك أخلاقي وتشويه لشكل إسرائيل".
التعليقات