لليوم الثاني على التوالي.. السعودية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بإصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا جديدا بإصابات فيروس (كورونا) وهي 1793 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة السعودية، وفق صفحتها الرسمية عبر (تويتر): إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المملكة بلغ 33731 حالة.وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس.وأعلنت الوزارة عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، مقارنة مع 9 وفيات في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا (كورونا) في البلاد حتى الآن إلى 219 حالة وفاة.