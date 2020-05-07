عاجل

  • اشتية: الآن ذهبنا إلى التخفيف دون الإجحاف بالإجراءات الصحية

  • اشتية: هناك ست محافظات بعد 60 يوماً لا يوجد فيها أي حالة فيروس (كورونا)

  • اشتية: ذهبنا الى التخفيف دون الإجحاف بالإجراءات الصحية

عربي

مصر تصدر بيانًا بعد تخفيض السعودية لأجور العمال

مصر تصدر بيانًا بعد تخفيض السعودية لأجور العمال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة القوى العاملة المصرية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل.

وأوضحت الوزارة المصرية، في بيان نشرته صحيفة (اليوم السابع) أن ستعمل لحفظ حقوق العمالة المصرية في الخارج وأن تخفيض الساعات سيكون متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلى 40 % من الأجر.

وأشارت إلى أن وزارة الموارد السعودية  في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة كورونا، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل.

وذكرت الوزارة أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40 %.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال.

أخبار ذات صلة

ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات (كورونا) في لبنان

ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات (كورونا) في لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. السعودية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بإصابات (كورونا)

لليوم الثاني على التوالي.. السعودية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بإصابات (كورونا)

مصر تُصدر قراراً جديداً بشأن العمل بحظر التجول الليلي لمكافحة (كورونا)

مصر تُصدر قراراً جديداً بشأن العمل بحظر التجول الليلي لمكافحة (كورونا)

الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)

الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)

الأسد يُعلن تأجيل انتخابات مجلس الشعب في سوريا

الأسد يُعلن تأجيل انتخابات مجلس الشعب في سوريا

الأردن: نُدين بشدة إعلان إسرائيل الموافقة على بناء سبعة آلاف وحدة استيطانية

الأردن: نُدين بشدة إعلان إسرائيل الموافقة على بناء سبعة آلاف وحدة استيطانية

الولايات المتحدة تُعطي الضوء الأخضر للعراق بمواصلة استيراد الكهرباء من إيران

الولايات المتحدة تُعطي الضوء الأخضر للعراق بمواصلة استيراد الكهرباء من إيران

أمطار غزيرة وفيضانات نهرية تودي بحياة أكثر من 16 شخصاً في الصومال

أمطار غزيرة وفيضانات نهرية تودي بحياة أكثر من 16 شخصاً في الصومال

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة

"الاقتصاد" تحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة

البزم: &#34;معبر رفح&#34; مغلق باتجاه المغادرة ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين حاليًا

البزم: "معبر رفح" مغلق باتجاه المغادرة ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين حاليًا

أبو بكر: الدفاع عن حقوق الأسرى واجب والتزام وطني

أبو بكر: الدفاع عن حقوق الأسرى واجب والتزام وطني

سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

أسرى فلسطين: 1500 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري

أسرى فلسطين: 1500 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري

مجلس بلدي رام الله يُقرر صرف راتب شهر أبريل بنسبة 60%

مجلس بلدي رام الله يُقرر صرف راتب شهر أبريل بنسبة 60%

التنمية تتسلم من (تيكا) 2500 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمنكشفة

التنمية تتسلم من (تيكا) 2500 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمنكشفة

الشرطة تُغلق 15 محلاً تجارياً وتعتقل 13 شخصاً لمخالفة حالة الطوارئ بجنين

الشرطة تُغلق 15 محلاً تجارياً وتعتقل 13 شخصاً لمخالفة حالة الطوارئ بجنين

منوعات

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

صدمة في السعودية.. وفاة فنان معروف إثر سقوطه في بئر

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل &#34;البرنس&#34;؟

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل "البرنس"؟

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

عربي

ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات (كورونا) في لبنان

ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات (كورونا) في لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. السعودية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بإصابات (كورونا)

لليوم الثاني على التوالي.. السعودية تسجل ارتفاعًا قياسيًا بإصابات (كورونا)

مصر تصدر بيانًا بعد تخفيض السعودية لأجور العمال

مصر تصدر بيانًا بعد تخفيض السعودية لأجور العمال

الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)

الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)