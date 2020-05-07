سلطات الاحتلال تفرج عن اللواء النتشة وتسلمه استدعاءً لمراجعة المخابرات

اللواء بلال النتشة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن شرطة الاحتلال في المسكوبية أفرجت عن أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة، وذلك بعد إستدعائه للتحقيق الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.



واوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:أنه تم الإفراج عن اللواء النتشة، ونقل فوراً إلى مستشفى المقاصد حيث ظهر عليه الإرهاق والتعب وتراجعت صحته، بعد خمس ساعات متواصلة من التحقيق، علما انه خضع للتحقيق خلال الأيام الماضية لمدة لأكثر من 48 ساعة.



وأشارت إلى أن الإفراج عن اللواء النتشة كان مشروطا بمراجعة المخابرات في المسكوبية يوم الثلاثاء القادم، حيث تم تسليمه إستدعاء بخصوص ذلك.



واوضحت الهيئة ان إعتقال اللواء النتشة يأتي ضمن ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على اي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة.