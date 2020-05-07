"الاقتصاد" تحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة

جاء ذلك في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 35 جولة رقابية على المحلات التجارية.



وشملت 533 محالاً تجارياً، تم خلالها إخطار 26 محالاً تجارياً لعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.





رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، أربعة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار.