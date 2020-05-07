شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة

"الاقتصاد" تحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، أربعة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار.  

جاء ذلك في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 35 جولة رقابية على المحلات التجارية.

وشملت 533 محالاً تجارياً، تم خلالها إخطار 26 محالاً تجارياً لعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

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