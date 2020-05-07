طالع: التقرير اليومي لـ "الخارجية" بشأن وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية





وقالت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن تطورات فيروس (كورونا) لدى الجاليات الفلسطينية في العالم: إنه في إطار متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين الصحية والمعيشية، تتابع سفارة دولة فلسطين لدى سويسرا قضية طالبة ثانوية عامة عالقة في سويسرا بهدف تمكينها من أداء امتحان الثانوية العامة.





وأضافت: أنها تتواصل مع وزارة التربية التعليم وفريق العمل المصغر في الوزارة لتأمين أداء الطالبة لامتحان التوجيهي وفقاً لمعاير وقواعد وزارة التربية والتعليم وبإشراف السفارة.





هذا وتقوم وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بجميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ امتحان الثانوية العامة في المدارس الفلسطينية المتواجدة في دول قطر، تركيا، بلغاريا ورمانيا، وذلك من خلال وبإشراف سفارات دولة فلسطين في تلك الدول، بما يضمن اتباع شروط السلامة والصحة العامة والأصول المرعية التي تضمن سير الامتحانات وفقاً للمعايير المتبعة في وزارة التربية والتعليم.



وأفاد فريق العمل المختص في الوزارة، أنه تابع وعلى مدار الأيام القليلة الماضية التنسيق مع الجهات المختصة لدخول المساعدات الطبية المقدمة من شركة (سي سي سي) لدولة فلسطين، وتشمل 5000 مسحة، كانت قد وصلت الى عمان واستلمتها سفارة دولة فلسطين وهي جزء من تبرع سخي قدمته الشركة اشتمل على 15000 عينة ومسحة.





وأكد الفريق أنه تم تسليم ال 5000 مسحة لوزارة الصحة الفلسطينية، في حين انه ينتظر وصول ال 10000 مسحة أخرى الى عمان.





وأضاف الفريق: أنه تابع وصول جزء من المنحة السعودية الطبية ممثله ب 200 سرير طبي، سوف تصل هذا اليوم وسيتم تسليمها لوزارة الصحة ايضاً.





من جهة أخرى أفادنا الفريق المختص بأن الدفعة الخامسة من المواطنين العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تصل لأرض الوطن هذا اليوم وعددهم يقارب 370 مواطناً، وهي ستكون آخر دفعة في هذا الأسبوع، على أمل أن تستأنف عملية إدخال ما تبقى من دفعات بداية الأسبوع القادم.





وفي ذات الوقت يتابع الفريق قضية أبناء شعبنا المقدسيين العالقين في الأردن من حملة جواز السفر الأردني الدائم، ويقوم بجميع التنسيقات والاتصالات اللازمة لتأمين اعادتهم الى ارض الوطن في القريب العاجل.



ويقوم فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين والأطباء في الولايات المتحدة الامريكية، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف عند اية احتياجات تبرز في صفوفهم، خاصة المصابين بفيروس (كورونا) منهم، وأفدنا الفريق بتسجيل خمس إصابات جديدة في ولايتي "ميتشغن" و"فلوريدا"، بحيث يرتفع عدد الإصابات إلى 714 إصابة، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية "أوهايو" للمواطن إسماعيل أحمد أسعد أبو عون (87 عاماً)، بحيث يرتفع عدد الوفيات إلى 47 حالة وفاة حتى اللحظة.





وقام مركز الجالية الفلسطينية في ولاية "ميتشغن" بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من المؤسسات العربية الأمريكية في الولاية، لتكثيف الجهود والاتصالات مع عضو الكونغرس عن ولاية "ميتشغن"، ديبي دينغل، بهدف الضغط على إدارة ترمب من اجل استئناف المساعدات لفلسطين بالتعاون مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.



وفي إطار متابعتها المتواصلة لأوضاع الجالية والطلبة والمعلمين أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى دولة الكويت، بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية للمواطن باسم جبريل عواد (45 عاماً) بسبب فيروس (كورونا).





وتتابع السفارة الأوضاع الصحية والمعيشية والطبية لأبناء الجالية والمعلمين والطلبة وتقدم لهم كل مساعدة ممكنة، خاصة في شهر رمضان المبارك.



وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى هولندا، أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف عند أي احتياج يطلبونه، كما تتابع نشاطات وفعاليات أبناء الجالية لتعزيز أشكال التكافل والتضامن فيما بينها، خاصة في ظل جائحة (كورونا) وفي هذا الشهر الفضيل.





وتؤكد السفارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات الإجمالي ثمانية، تعافى منها ثلاث حالات، في حين وضع الحالات المصابة مستقر، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة سابقاً.



وبناءً على توجهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، لسفارات دولة فلسطين وأبناء الجاليات وفعالياتها ورؤسائها بضرورة الوقوف إلى جانب الدول المضيفة في مواجهتها لوباء (كورونا)، وتقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة خاصة على المستوى الطبي للشعوب كافة، بادرت سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس العمل الفلسطيني في كل من أبوظبي ودبي وأبناء الجالية بالتبرع بالدم، لصالح دعم القطاع الصحي الإماراتي في مواجهة الجائحة.





وذلك ضمن حملة "ملتزمون يا وطن" التي تجسد معاني الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والإماراتي.





وأكد السفير أن هذه المبادرة هي رسالة تكاتف وتعاضد وتحمل للمسؤولية الوطنية والمجتمعية المشتركة، ودعماً وإسناداً للجهود الميدانية المبذولة لمواجهة وباء (كورونا)، تعبيراً عن العلاقات التاريخية بين فلسطين والإمارات.



وأفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الهند، وفق التقرير، أنها تتابع مع وزارة الخارجية الهندية موضوع المساعدات الطبية التي ستقدمها الهند لدولة فلسطين وخاصة الأدوية منها، وأكدت أنها في المراحل الأخيرة من الإجراءات.





من جهة أخرى تتابع السفارة أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم ضمن إمكانياتها، حيث قامت بتقديم بعض المساعدات لعدد من الطلبة الذين يدرسون على حسابهم الخاص ووزعت سلال غذائية لجميع عائلات اللاجئين والطلبة والطالبات في دلهي، ووزعت عليهم مواد التعقيم والكمامات القابلة للغسيل.





وتفيد السفارة أنها قامت بتغطية بدل إقامة في الفندق لمدة ثلاثة أشهر لمريض بالسرطان وابنه اللذين قدما إلى الهند لزراعة الرئتين برفقة ابنتهم، وقدمت أيضا مساعدة مالية لمريض آخر، قام بزراعة رئتين ولم يتمكن من العودة.





وتؤكد السفارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف أبناء الجالية والطلبة حتى اللحظة.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية، وبذلك يستقر عدد المصابين عند 85 إصابة منذ بداية الجائحة في بلجيكا وإصابة واحدة في لوكسمبورغ، وتعافى ستة فلسطينيين بعد إنهاء خضوعهم للحجر الصحي ليرتفع عدد المتعافين إلى 48 حالة منذ بداية الأزمة.





وتواصل السفارة تقديم المساعدات لأبناء الجالية حيث قدمت 11 مساعدة جديدة، ليصبح إجمالي ما قدمته السفارة 136 مساعدة منذ بداية الأزمة، وقدمت السفارة 72 وجبة إفطار رمضانية لفلسطينيين متواجدين في مركزي لجوء في بلجيكا، وبذلك يصبح عدد الوجبات الرمضانية التي قدمتها منذ بداية شهر رمضان 314 وجبة افطار، وستواصل تقديم وجبات للفلسطينيين في مراكز اللجوء في المدن البلجيكية الأخرى. ووزعت السفارة أمس 150 سلة غذائية على عائلات فلسطينية وفلسطينيين يعيشون في مراكز لجوء في مدن: انتويربن، غنت ومسكرون، وستقوم السفارة غدا بتوزيع 150 سلة غذائية أخرى على عائلات فلسطينية مقيمة في خمسة مراكز لجوء في بلجيكا.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية متابعتها اليومية لأبناء الجالية والطلبة، وتسعى جاهدة بكامل امكانياتها المتوفرة بتأمين الحاجيات والمستلزمات الضرورية للحالات الطارئة عبر خلية الأزمة الموجودة منذ بداية الأزمة الصحية في تونس.





واستكمالا لعملها المتواصل اعتمدت خلية الأزمة أمس الأربعاء 06 /05 تقديم مساعدات مستعجلة لبعض الحالات الطارئة من العائلات والطلبة عبر صرف مبالغ مالية لهم، كما تتابع خلية الأزمة عملية التنسيق المشترك مع عدد من الجاليات العربية والافريقية في إطار التعاون المشترك وتعزيز علاقات الشراكة بين الأطر والجالية الفلسطينية الموجودة في الساحة التونسية من جهة والجاليات العربية والافريقية من جهة أخرى. وعلى الصعيد الصحي لأبناء الجالية تؤكد السفارة بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو الاشتباه بحالة مصابة بالفيروس في صفوف أبناء الجالية.





وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى اليونان توزيع سلات غذائية على عدد من العائلات، وأمنت تسديد بدل ايجارات سكن لمدة شهر لثلاث شبان.





وتتابع السفارة اصدار وتوزيع تعليمات السلطات اليونانية بشأن الوباء ابتداء من بداية الأسبوع الحالي خاصة بعد الإجراءات الجديدة. تؤكد السفارة انه لا توجد أية اصابات جديدة بين ابناء الجالية والإصابة المتبقية تعالج في المستشفى وتتماثل للشفاء.





وما زال الطلبة الذين كانوا يقيمون في اسكانات الجامعات يقيمون في فنادق نقلتهم إليها وزارة التعليم بعد تواصل السفارة معهما، وتفيد السفارة ان وزارة الخارجية اليونانية لم تسدد مبالغ المنح المالية الشهرية عن أشهر 3،4،5 لعدد من الطلبة الممنوحين ولا زالت تتابع الأمر مع الوزارة.





وقدمت السفارة مساعدات مالية لثلاث طلاب نظراً لحاجتهم الماسة من الميزانية التشغيلية للسفارة. اما بالنسبة للعالقين من المواطنين الزائرين لليونان فهم ٣ أشخاص ينتظرون إجراءات فتح أجواء الطيران، إضافة إلى عدد من الطلبة الذين يرغبون بالعودة وينتظرون الإجراءات اللازمة. تشرف السفارة على جمع تبرعات لمساعدة الحالات الإنسانية، وسيتم الصرف حسب الاصول والنظام.



وتواصل القنصلية العامة لدولة فلسطين لدى كردستان متابعة اوضاع الجالية والطلبة واللاجئين الصحية والمعيشية، وفي ذلك افادتنا انها تواصلت مع القنصلية العامة لدولة الكويت في إقليم كردستان-العراق، و تم الحصول على 150 سلة غذائية، وزن (28 كغم- لكل سلة غذائية)، وبدأت القنصلية توزيع السلال الغذائية للمرة الثانية على أبناء الجالية الفلسطينية، حيث تم توزيع المساعدات الغذائية في وقت سابق بتاريخ 12/4/2020، والتي وصلتنا من الهلال الأحمر القطري، مما شكل ارتياحا كبيرا بين ابناء الجالية المحتاجين خاصة في شهر رمضان المبارك وتردي الاوضاع الاقتصادية في ظل ازمة (كورونا).





وتؤكد القنصلية انه لم يم تسجيل أية اصابة بفايروس (كورونا)، وإنها على تواصل مستمر مع أبناء الجالية للاطمئنان عليهم وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم.





وتؤكد بعثة فلسطين لدى ايرلندا انها تتابع اوضاع الجالية والطلبة وتفيد بوجود مواطن عالق يرغب في العودة الى ارض الوطن، وانه لم يتم تسجيل أية اصابة في صفوف الجالية، وان لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها من مجموعة من الاطباء واعضاء البعثة لمساعدة الجالية طبياً وانسانياً تقوم بعملها على أكمل وجه، كما أن اطبائنا في اللجنة يواصلون تقديم الاستشارات الطبية لأبناء الجالية والرد على استفساراتهم.



وأفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر انها حصلت على الاذونات الرسمية من السلطات القطرية والتراخيص اللازمة للشروع في حملة تبرعات من أبناء الجالية لدعم مجهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة وباء (كورونا)، وبدأت التواصل مع ابناء الجالية ورجال الاعمال بجمع التبرعات منذ يوم 2020/05/04 ولمدة شهر.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى رومانيا متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين الصحية والمعيشية والطبية، وتؤكد انها بصدد توزيع الدفعة الثالثة من السلات الغذائية خلال شهر رمضان، حيث تم تجهيز طرود غذائية لتوزيعها على العائلات والطلبة والعالقين المحتاجين في منتصف الشهر الفضيل في العاصمة ومدن اخرى، وتؤكد انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في رومانيا حتى اللحظة.





ويوجد في رومانيا ستة مواطنين عالقين أحدهم من فلسطينيي لبنان حيث تتعاون السفارة مع نظيرتها اللبنانية لتأمين عودته الى اسرته في لبنان على متن طائرة ستستأجرها السفارة اللبنانية لإعادة رعاياها اما بقية العالقين فيرغبون بالعودة الى ارض الوطن.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، أن هناك 1305 إصابة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 72 حالة وفاة، و527 حالة تعافي بصفوف جالياتنا حول العالم.