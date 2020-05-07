البزم: "معبر رفح" مغلق باتجاه المغادرة ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين حاليًا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنه سيتم فتح معبر رفح خلال الأسبوع المقبل، لعودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين.



وقال المتحدث باسم داخلية غزة، إياد البزم، خلال الإيجاز الصحفي للجهات الحكومية بقطاع غزة: إنه تم أول أمس دخول 149 مواطناً من العالقين بالأردن ونقلهم لمراكز الحجر الصحي الاحترازي.



وأضاف البزم: على جميع المواطنين العائدين إلى قطاع غزة مراعاة أن معبر رفح مغلق في اتجاه المغادرة ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين في المرحلة الحالية، وسيتم نشر رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المواطنين العالقين من أجل ترتيب وتسهيل عودتهم".



وتابع: "على المواطنين العائدين إلى غزة الانتباه لذلك في ارتباطاتهم وأعمالهم؛ كي لا يقعوا تحت ضغوطات مصالحهم وحاجاتهم خارج القطاع، وخاصة الطلبة أو المرتبطين بأعمال".



وذكر البزم: "نجدد التأكيد بأن جميع العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة".



وأكد أنه لا تزال القرارات المتعلقة بمنع التجمعات سارية المفعول حتى هذه اللحظة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بها حفاظاً على سلامتهم.