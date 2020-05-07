شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، خلال الايجاز الصحفي عن تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة ليرتفع اجمالي المتعافين الى 14 حالة تعافي.

وأكد القدرة، أنه لازالت ست حالات مصابة بالفيروس تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح وحالتهم مطمئنة، مضيفًا: "وزارة الصحة انهت فترة الحجر الصحي لـ 1909 مستضاف في مراكز الحجر الصحي المختلفة منذ مطلع الاسبوع الجاري وفق البرتوكول الصحي المعتمد من بينهم 230 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة".

وقال: "تتابع صحياً 481 مستضاف داخل مركز  صحي بما فيهم 149 عائد من العالقين في الاردن عبر حاجز إيرز/ بيت حانون مؤخراً ويقوم على رعايتهم 232 كادر طبي وشرطي وخدمات".

وأوضح أن المختبر المركزي اجرى فحص 6832 عينة مخبري كانت منها 6812 عينة سالبة، وسجلت 20 اصابة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي وجميعها كانت داخل مراكز الحجر الصحي.

وتابع القدرة: "الطواقم الطبية تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية للاطمئنان على سلامتهم بما في ذلك الفحوصات المخبرية وبحمد الله حالتهم جيدة ومطمئنة بالاضافة الى 5 حالات متعافية في مركز الحجر الصحي برفح".

وقال: "وزارة الصحة تشدد ان قطاع غزة امام خطر متزايد تؤكده تحذيرات منظمة الصحة العالمية لاحتمالية لتفشي الوباء مما يتطلب استمرارا في الاجراءات الاحترازية وتعزيز تعزيز السلوك المجتمعي في اتباع ارشادات الوقاية والسلامة في كافة تفاصيل حياتنا اليومية".

وأكد المتحدث باسم صحة غزة، أن احتياج وزارة الصحة وفقا لخطتها لمواجهة جائحة كورونا 59 مليون دولار ولكن ما وصلنا حتى اللحظة من مؤسسات اغاثية 1.7 مليون دولار فقط.

وذكر: "نؤكد مجددا ان ما وصلنا من رام الله 2 مليون و250 الف دولار منذ بداية العام وهي ضمن الارساليات الاعتيادية وهي تمثل 5% من احتياجنا السنوي المقدر بـ 47 مليون دولار للادوية والميتهلكات الطبية ولوازم المختبرات".

وتابع القدرة: "وزارة الصحة في قطاع غزة تؤكد انها لم تتلق اي حصة من المساعدات التي وصلت رام الله من الدول والمؤسسات المانحة لمواجهة جائحة كورونا والتي عبرت عنها رام الله في اجتماع المؤسسات الصحية وقالت انها تسلمت 40 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا".

وختم القدرة، حديثه، بالقول: "نجدد المطالبة لاحرار العالم وكافة الجهات المعنية الى الاستجابة الفورية لسد العجز الدوائي في المرافق الصحية وتوفير كميات كافية من مواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة لمواجهة جائحة كورونا".

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