مصر تُصدر قراراً جديداً بشأن العمل بحظر التجول الليلي لمكافحة (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

مددت مصر اليوم الخميس، العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، في إطار جهود احتواء تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



جاء ذلك، في كلمة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، باجتماع الحكومة عبر تقنية (فيديو كونفرانس).



وقال مدبولي: "مصر كان لها تجربة متميزة في إدارة أزمة (كورونا)"، مضيفاً أن "الدولة قدمت مجموعة كبيرة من التسهيلات للوقوف بجوار القطاعات الاقتصادية لمواصلة العمل".



وقال رئيس الوزراء المصري: "قدمنا موازنة طموحة بزيادة في المرتبات والمعاشات بـ 100 مليار جنيه"، كما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).



من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط "كانت هناك توقعات بنمو 6% بنهاية العام المالي الحالي، إلا أن النسبة تغيرت إلى 4.2% بسبب التأثير السلبي على الاقتصاد، الذي خلفه الوباء، كما توقعنا 7.2% عجزًا في ميزانية العام المالي الحالي إلا أنها ارتفعت إلى 7.9% بسبب الأزمة".