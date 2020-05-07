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شؤون فلسطينية

مجلس بلدي رام الله يُقرر صرف راتب شهر أبريل بنسبة 60%

مجلس بلدي رام الله يُقرر صرف راتب شهر أبريل بنسبة 60%
رام الله - دنيا الوطن
اعتمد مجلس بلدي رام الله، في جلسته رقم 17/2020 برئاسة المهندس موسى حديد، رئيس بلدية رام الله، ومشاركة نائب رئيس البلدية حسن أبو شلبك، وبحضور الأعضاء: وسام عازر، عمر عساف، ريمون بوشه، نهلة قورة، جمال عوايصة، ماهر
ناطور، كمال شمشوم، مها عيسى أبو لبن، جريس ريان، سماح نصار، وفاء رشيد، ومدير عام البلدية، أحمد أبو لبن، وبصفته اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم، سبع معاملات، منها أربع معاملات ترخيص بناء، معاملتان إفراز أرض.

وقرر المجلس البلدي، صرف راتب شهر نيسان/ أبريل بنسبة 60% وبحد أدنى 2000 شيكل، باستثناء الطواقم التي عملت فترة الطوارئ، حيث تم صرف كامل الراتب لهم، بالإضافة إلى مكافأة مالية تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية، بعد أن بادرت نقابة الموظفين والعاملين بطلب اقتطاع 5% من رواتبهم لصالح زملائهم، الذين داوموا في فترة الإغلاق.

وأوضح رئيس البلدية، أن بلدية رام الله، تعاني من نقص في السيولة، بسبب انعدام الإيرادات نتيجة لحالة الطوارئ بفعل جائحة (كورونا)، وعدم صرف مستحقات البلدية الموجودة لدى وزارة المالية، محذراً من أن استمرار هذه الحالة، سيؤثر على صرف
راتب الأشهر القادمة والمشاريع المقرة.

وأكد م. حديد على أن البلدية، ستبذل كافة الجهود للإبقاء على الخدمات الأساسية من جمع النفايات والصرف الصحي ونظافة المدينة، مشيراً إلى أن بلدية رام الله منذ بداية الأزمة، عملت وفق موازنة طوارئ، تضمن عدم المساس بالخدمات الأساسية.

من جهته، أكد المجلس البلدي خلال جلسته الأسبوعية على أهمية التعامل بشكل مؤقت مع بسطات الخضار في الفترة الحالية للطوارئ، والمرتبطة بجائحة (كورونا) وشهر رمضان الفضيل، وذلك مراعاة للمواطنين، وما يمر به شعبنا من ظروف اقتصادية، مع الإشارة إلى أن البلدية، ستتوجه إلى أصحاب البسطات لإزالتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تبعاً لتطور الأوضاع.

إلى ذلك، اعتمد المجلس البلدي، تقرير مصروفات التدابير المتخذة لمواجهة أزمة (كورونا)، والذي شمل مواد ومستلزمات التعقيم ومعالجة النفايات، ومكافآت الفرق العاملة في فترة الطوارئ، والتواصل المجتمعي.

هذا وقرر المجلس البلدي، بشأن إعلان التعبير عن اهتمام بتشغيل بيت (جغب) تشكيل لجنة مكونة من أعضاء المجلس البلدي (وسام عازر، مهى عيسى، وفاء النجار، نهلة القورة، المدير العام) لدراسة العروض، وعرض التوصيات على المجلس البلدي.

يذكر، أن بلدية رام الل،ه أعلنت في وقت سابق أمام المهتمين باستخدام البيت المذكور مع كامل مساحة الأرض المحيطة به، أو للبيت فقط وإبقاء نصف الأرض خارج إطار المشروع، والذي يمكن استخدامه على سبيل المثال كمقر لمؤسسة محلية او دولية، الاستثمار بالمجال السياحي أو أية مجالات أخرى. 

ويعتبر بيت (جغب) بيت قديم يقع في منطقة الماصيون على تقاطع شارعي خليل أبو ريا، ومنصور ريان، ومحاذي لجمعية النهضة النسائية، قامت بلدية رام الله بشرائه مؤخراً، بهدف الحفاظ عليه
كواحد من بيوت المدينة القديمة، عمر المبنى يزيد عن 95 عاماً ويتكون من طابقين، وعِليّة بمساحة إجمالية تزيد عن 350 متراً مربعاً، والبيت مبني على قطعة أرض مساحتها 1995 متراً مربعاً، ويمتاز بطابع معماري قديم، ومحمي، وفقاً لتصنيف بلدية رام الله للمباني التاريخية.

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