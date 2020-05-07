الشرطة تُغلق 15 محلاً تجارياً وتعتقل 13 شخصاً لمخالفة حالة الطوارئ بجنين





وتخلل ذلك، إغلاق 15 محلاً تجارياً، تنوعت ما بين محال أحذية وكشك، وسوبر ماركت، ومقاهٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها، وألقت القبض على 13 شخصاً، وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة، اليوم 15 محلاً تجارياً، وألقت القبض على 13 شخصاً، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس (كورونا).وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والمقاهي والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة؛ للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ، الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.