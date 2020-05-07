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الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)

الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، 508 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

كما سجلت البلاد ثماني وفيات؛ ليرتفع عدد الوفيات، منذ أن تفشى الفيروس الفتاك في الإمارات، 165 حالة وفاة.

وكانت الإمارات، سجلت أمس الأربعاء، ارتفاعاً جديداً لمعدل زيادة الإصابات بعدوى الفيروس، حيث بلغت 546 حالة جديدة، مقابل 462 أول أمس الثلاثاء.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أكد يوم الأربعاء، ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، للتركيز على "الإعصار" الذي يسببه وباء فيروس (كورونا)، والتفكير في نماذج التنمية.

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